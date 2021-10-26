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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد فعل بيج رامي عندما شاهد لحظة فوزه بـ مستر أولمبيا.. فيديو

بيج رامي
بيج رامي

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، مقطع فيديو لـ لحظة فوز بيج رامي بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي.

 

وتفاعل بيج رامي، وهو معها في الاستوديو، مع لحظة إعلان النتيجة؛ وكأنه يسمعها للمرة الأولى، وقام بتأدية نفس حركة الفوز التي فعلها على المسرح عندما فاز باللقب، وردد: الحمد لله.

 

وقال بيج رامي : على مسرح مستر اولمبيا أقوم بتقديم عرض لمجموعة من الحركات التي تبرز العضلات ويحتاج الأمر إلى  إحداث توازن بين الحركات الاستعراضية والموسيقى.

 

واكمل بيج رامي : ما زلت أتعلم من أخطائي؛ لعدم تكرارها في أي عرض مقبل على مسرح مستر أولمبيا.

 

واستطرد بيج رامي: في أثناء عرضي على مسرح مستر أولمبيا؛ أكون حريصا على جذب انتباه الجمهور، وزيادة التفاعل بيني وبينهم خلال  العرض، واكتسبت خبرة كبيرة في الوقوف على مسرح مستر أولمبيا.

بيج رامي اسعاد يونس صاحبة السعادة مستر أولمبيا اخبار التوك شو

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