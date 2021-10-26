لمواجهة تفشٍّ متوقع لكورونا.. العاصمة الصينية تعلن عن إجراءات جديدة

أعلنت العاصمة الصينية بكين، عن إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حيث أبلغت المدينة عن حالتين جديدتين في يوم واحد.

وحثت السلطات في بكين السكان على عدم مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضروريا وقيدت دخول أولئك الموجودين في مناطق بها إصابات جديدة إلى العاصمة الصينية.

ومنذ الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 12 حالة إصابة جديدة بكورونا في العاصمة الصينية.

وقالت السلطات المحلية إن الحالات مرتبطة بمجموعات سياحية تزور منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين.

كما يخضع زوج لتحقيق جنائي لانتهاكه تدابير مكافحة الأوبئة، على الرغم من إصابتهم بالتهاب الحلق والحمى، إلا أنهم دعوا الآخرين للعب لعبة Mahjong وخرجوا لتناول وجبات الطعام عند عودتهم من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وتم تأكيد إصابة 5 آخرين ممن انضموا إلى طاولة ما جونج بالفيروس.

وقال السلطات في العاصمة الصينية إنه يتعين على جميع المسافرين إلى بكين تقديم "رمز أخضر" يثبت أنهم لم يكونوا في مناطق معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوقفت السلطات الجولات الجماعية عبر المقاطعات. كما يُسمح حاليًا للمتنزهات والمسارح والمتاحف المحلية بالعمل بسعة 75 بالمائة. وتم تأجيل ماراثون بكين، الذي كان من المقرر عقده في 31 أكتوبر.

وأبلغت بكين عن حالتين مؤكدتين تم نقلهما محليًا من فيروس كورونا وحالة واحدة بدون أعراض بين الساعة 4 مساء الأحد والساعة 3 مساء يوم الإثنين.