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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها بكين.. الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا المحلية

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 35 إصابة محلية بالفيروس في الصين، و4 إصابات قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

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من بين حالات الانتقال المحلية، تم الإبلاغ عن 19 حالة في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي، أربعة في كل من قويتشو وقانسو، واثنان في كل من بكين وهونان وشنشي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض، تم نقل ثلاث منها محليًا، بينما لا يزال 380 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96797، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصين لجنة الصحة الوطنية الصينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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