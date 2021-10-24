عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

كورونا الصين
كورونا الصين

أعلنت السلطات الصينية مؤخرًا عن تفشي جديد في حالات الإصابة بـ كورونا، وأكد مسئول صحن اليوم توقعات بأن ينتشر وباء كورونا بشكل متزايد في الصين.

 

وبعد إثبات تفشي كورونا من جديد في 11 مقاطعة منذ 17 أكتوبر، حثت السلطات الصينية على تكثيف المراقبة في جميع المناطق ودعت إلى تقليل السفر عبر المقاطعات.

 

احتوت الصين الفيروس إلى حد كبير، لكنها عازمة على القضاء على أي تفشي محلي متقطع، لا سيما في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير المقبل من عام 2022.

 

حالات إصابة مؤكدة في الصين
تم تأكيد أكثر من 100 حالة محولة محليًا خلال الأسبوع الماضي في 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بـ 13 مجموعة سياحية مختلفة.

 

وقال «مي فنج» المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين اليوم بأن هناك مخاطر متزايدة من أن تفشي المرض قد ينتشر أكثر بمساعدة "العوامل الموسمية".

 

ونوه نائب مدير اللجنة وو ليانج يو إلى أن سبب الإصابات المفاجئة يرجع إلى تفشي متغير دلتا سريع الانتشار، مضيفًا أن التسلسل أظهر أنه سلالة مختلفة عن المتفشية سابقًا، ويشير إلى أن الحالات الجديدة جاءت من مصدر جديد من الخارج.

 

قرارات صارمة من السلطات الصينية بعد تفشي كورونا
وعلى إثره منعت السلطات وكالات السفر من ترتيب جولات عبر المقاطعات تشمل مناطق يُعتبر أنها معرضة لخطر أكبر للفيروسات، وفرضت تعليقًا على مستوى البلاد على بعض خدمات السفر التي تربط بين مناطق جذب سياحي متعددة.

الصينية كورونا الإصابة ب كورونا الصين وباء كورونا الفيروس الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 فبراير حالات إصابة مؤكدة مي فنج وو ليانج يو العوامل الموسمية تفشي كورونا اخبار المنوعات أخبار الترفيه حالات الإصابة ب كورونا قرارات صارمة ارتفاع الإصابات تفشي المرض

موضوعات متعلقة

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

نشرة المنوعات.. أكبر قارب شراعي في العالم بـ7 مليارات جنيه.. ذا روك يحسم الجدل حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية.. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة.. وامرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

ترشيحاتنا

الملك سلمان يترأس وفد السعودية إلى قمة العشرين في إيطاليا

كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يباغت برشلونة بالهدف الأول من هجمة مرتدة

آخر نصيحة.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر

القباج: 12 متعاطيا للمخدرات من 900 سائق حافلات مدرسية وإحالتهم للنيابة

أخبار الرياضة..اشتباكات في الزمالك عقب عودة مرتضي منصور..مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

في يومه العالمي.. اكتشف أعراض شلل الأطفال وأسبابه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

3 أنواع.. هيئة الدواء تحذر من تداخلات الأدوية وخطورتها على المرضى

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

وسام علي صدري.. شاهد أول رد من مرتضى منصور بعد عودته لنادي الزمالك

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

هو والعدم سواء.. أحمد شوبير يكشف تطورات أزمة عقوبة شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

شاهد.. سقوط مفاجئ لهليكوبتر في ملعب بمدينة ليبية.. تفاصيل

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

فيديو

نائل نصار.. تعرف على ثروة المنوفي خاطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ