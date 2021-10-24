صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

أعلنت السلطات الصينية مؤخرًا عن تفشي جديد في حالات الإصابة بـ كورونا، وأكد مسئول صحن اليوم توقعات بأن ينتشر وباء كورونا بشكل متزايد في الصين.

وبعد إثبات تفشي كورونا من جديد في 11 مقاطعة منذ 17 أكتوبر، حثت السلطات الصينية على تكثيف المراقبة في جميع المناطق ودعت إلى تقليل السفر عبر المقاطعات.

احتوت الصين الفيروس إلى حد كبير، لكنها عازمة على القضاء على أي تفشي محلي متقطع، لا سيما في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير المقبل من عام 2022.

حالات إصابة مؤكدة في الصين

تم تأكيد أكثر من 100 حالة محولة محليًا خلال الأسبوع الماضي في 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بـ 13 مجموعة سياحية مختلفة.

وقال «مي فنج» المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين اليوم بأن هناك مخاطر متزايدة من أن تفشي المرض قد ينتشر أكثر بمساعدة "العوامل الموسمية".

ونوه نائب مدير اللجنة وو ليانج يو إلى أن سبب الإصابات المفاجئة يرجع إلى تفشي متغير دلتا سريع الانتشار، مضيفًا أن التسلسل أظهر أنه سلالة مختلفة عن المتفشية سابقًا، ويشير إلى أن الحالات الجديدة جاءت من مصدر جديد من الخارج.

قرارات صارمة من السلطات الصينية بعد تفشي كورونا

وعلى إثره منعت السلطات وكالات السفر من ترتيب جولات عبر المقاطعات تشمل مناطق يُعتبر أنها معرضة لخطر أكبر للفيروسات، وفرضت تعليقًا على مستوى البلاد على بعض خدمات السفر التي تربط بين مناطق جذب سياحي متعددة.