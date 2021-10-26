الزراعة × مصر.. بدء موسم عصير الزيتون بسيناء..وضبط 3 أطنان لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة بالجيزة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ اكتوبر الجاري.



وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على الأسواق والمحلات لردع المخالفين حيث تم ضبط 3 أطنان و82 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتم تحرير 9 محاضر بالمخالفات، كما تم تحصين 3304 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الماشية والطاعون، و 362 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما نظمت مديرية الزراعة بالقليوبية، ندوة حول التخلص الآمن من المبيدات منتهية الصلاحية، فضلا عن تنفيذ حملة لمكافحة القوارض في فترة ما بين الحصاد والزراعة، وعلى الترع والمصارف، كما تم متابعة المرور ومتابعة زراعات الموز في مراكز المحافظة، من خلال اللجنة العلمية الإشرافية والإدارة المركزية للبساتين ومتابعة تنفيذ التوصيات الفنية، كما تم عقد اجتماع لمسئولي كارت الفلاح.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية بحملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط 1051 عبوه من المبيدات والمخصبات الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة والمعروضة للبيع بطرق غير قانونية، وتجاوزت المضبوطات كمية الـ (50) طنا، كما تم وبالتنسيق مع كلية الزراعة بجامعه المنوفية تنظيم ندوة موسعة حول محصول القمح في سياق الاستعدادات لموسم زراعته، كما تم عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات حيث تم التأكيد على توفير كافة الاحتياجات من تقاوي القمح والتي تكفي المساحة المتوقع زراعتها واتاحتها للمزارعين، كذلك تم عقد عدد (35) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، التوصيات الفنية للقمح والالتزام بالسياسة الصنفية، بينما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية التنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتسليم كارت الفلاح للمزارعين، كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 145 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و38 كجم لحوم مصنعة ومجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و800 كجم طيور و 2طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، كما تم فحص وعلاج ( 92 ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و( 76 ) رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ( 78 ) رأس ماشـية، كما تم تجريع ( 325 ) رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش ( 387 ) رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وتسجيل وترقيم ( 65) رأس ماشية وفحص وعلاج ( 1344 ) طائرا.



وعقدت مديرية الزراعة بالنوبارية اجتماع موسع في إطار استعدادات الدولة للموسم الزراعي الجديد، وتناول الاجتماع، سبل الحصول على أعلى إنتاجية من العناية باختيار الحقول الإرشادية والالتزام بالسياسة الصنفية لكل منطقة وميعاد الزراعة المناسب والمعاملات الزراعية من الحرث الجيد وإضافة السماد البلدي والري والمعدلات السمادية ومقاومة الآفات والحشائش وذلك حتى نهاية الموسم، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية استمرارها في التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة عدد 40 حالة تعدي على الأرض الزراعية بزمام إدارة العامرية الزراعية عبارة عن ردم مراوي ومصارف، كما قامت مديرية الطب البيطري بشن حملات على الأسواق والمحلات لردع المخالفين حيث تم ضبط 28 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بمتابعة المحاصيل الزراعية والتواصل مع المزارعين وتوجيه الدعم الفني اللازم لهم، كما تم عقد ثاني الندوات الارشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما واصلت متابعة صرف الأسمدة للموسم الشتوي حيث قامت جمعتي ابن سينا ونور الاسلام بصرف الأسمدة للمزارعين للموسم الشتوي الحالي، كما استلمت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط وحدة لتصنيع منتجات الألبان لتشغيلها ضمن مشروعات اتحاد المجالس الزراعية بدمياط، كما واصلت متابعة أعمال حماية الأراضي والمشروعات التابعة للمجلس الزراعي واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل ومتابعة تسليم كارت الفلاح والأسمدة وتوافر التقاوي لخدمة الزراعات الشتوية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماع موسع لمسئولي القطاع الزراعي بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة في المحافظة، كما تم أيضا عقد اجتماع طارئ بمقر الإدارة الزراعية بمركز اطسا وذلك للوقوف على آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح من الحائزين الغير مسجلين على المنظومة وسرعة تسجيلهم لاستخراج كارت فلاح لهم، فضلا عن استمرار حملاتها الليلية للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية خلال الاجازات، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، اطسا.

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا استمرار حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة عدد 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمركز مغاغة، وفي مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، تم تفقد منافذ بيع السلع الغذائية والالبان والجبن وغيره ومنافذ لبيع الاسماك والدواجن واللحوم ومستلزمات الدواجن ومنافذ لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة والمبيدات، التابعة للمديرية، والتي يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مناسبه ومصادر موثوق فيها للمواطنين.



بينما كثفت مديرية الزراعة بجنوب سيناء من حملاتها الإرشادية وأعمال المكافحة البستانية في نطاق مدن رأس سدر والطور، كما تم بدء موسم عصير الزيتون، كذلك تنفيذ ندوة ارشادية حول ترشيد مياه الري في الزراعة، فضلا عن ندوة ارشادية لمحصولي القمح والشعير، كما انطلقت القافلة الزراعية التنموية بالإدارة الزراعية براس سدر لاستكمال اعمال المكافحة المتكاملة والإرشاد الزراعي، ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عدد من الندوات الارشادية والتوعوية للمزارعين، حول سوسة النخيل، والتعرف عليها مكافحتها، كما شملت الندوات أيضا التعرف على سبل زيادة متوسط إنتاجية النخلة للحصول على عائد اقتصادي مرتفع، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط، متابعة آليات صرف الاسمدة للمزارعين للموسم الشتوى ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ووصول الدعم لمستحقية وكذلك استلام كروت الفلاح من فروع البنك الزراعى وتسليمها للمزارعين، كما تم عقد لقاء مع مزارعي قرية ديروط الشريف، للاستماع الى اي مشاكل تواجههم والعمل على حلها على الفور.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.