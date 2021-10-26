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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البرهان: القوات المسلحة السودانية مؤسسة وطنية عريقة وليست أفرادا| فيديو

البرهان
البرهان

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إن المحاصصة أدخلت السودان فى مرحلة تسبب فى تفرق المسارات السياسية، كاشفا أن القوات المسلحة السودانية مؤسسة وطنية عريقة وليس افرادا.

 

وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفى له، أن القوى السياسية باسودان هى من أسست فكرة الوثيقة الدستورية، والأمور بدت بها اعتراضات بعد توقيع اتفاق السلام، وبعد ما حدثت محاصصة فى توزيع الحقائب الوزارية، وتوزيع المناصب والمقاعد فى الولايات ومختلف جهات التنفيذ.

وأشار، إلى أن وزير فى الحكومة كان يدعو للفتنة بين شعب السودان وفى جميع أركانها.

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