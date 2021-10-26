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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد عوض تاج الدين: السيسي مهتم جدا بالقطاع الصحي خلال هذه المرحلة

مستشار رئيس الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم تمهيدًا للمؤتمر السنوي رقم 62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، والتي تضم جميع العالمين للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية ويشارك فيه العديد من دول العالم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس السيسى يولى رعاية كبيرة جدا للقطاع الصحى فى هذه المرحلة، إلى جانب دعم كبير جدا لجهود الدولة فى مواجهة وباء كورونا.


وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت عنوان "التجربة المصرية الرائدة في مكافحة فيروس كورونا" لمناقشة النجاح الذي حققته هذه التجربة ويتم خلاله تبادل الخبرة مع الخبراء بمختلف أنحاء العالم.

وتابع  أن هذه التجربة رائدة بشهادة العالم أجمع، وهناك دعم كبير من الرئاسة والحكومة بتوفير كافة الأجهزة والمعدات لدعم هذا القطاع، وتأهيل جميع المستشفيات التي تعمل في خدمات مرضى كورونا، وتوفير جميع مكونات الاحتياج للأكسجين.

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