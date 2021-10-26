مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتجنب الاعتراف بطالبان.. ونتواصل مع الخليج بشأن السودان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن أولوية الولايات المتحدة القصوى في التعامل مع إيران تتمثل في إعادتها للمفاوضات حول الاتفاق النووي.

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من أن باب المفاوضات مع إيران لن يبقى مفتوحاً إلى الأبد، وأن الولايات المتحدة تسعى لموقف دولي موحد. بحسب "سي إن بي سي".

وأضاف: "نتشاور مع قادة دول العشرين حول كيفية إيصال المساعدات للشعب الأفغاني دون الاعتراف بحركة طالبان".

وبشأن السودان، قال سوليفان إن الولايات المتحدة تعمل من أجل دفع العملية السياسية هناك وإعادتها إلى مسارها، وأنها تتواصل مع دول الخليج بشأن الأوضاع في السودان.