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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد .. البورصة تربح 12.6 مليار جنيه .. فيديو

البورصة
البورصة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن البورصة المصرية تربح 12.6 مليار جنيه فى تعاملات اليوم تأثيرًا بـ إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هذا القرار يدعم الأقتصاد، و يؤكد أن هناك استقرار فى الدولة.

ولفت إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد، له تأثير إيجابي على الاستثمار المصري، وأن جميع الدولة تبحث عن مستثمرين، و الدولة تقوم بتهيئة المناخ من أجل الاستثمار، وجذب المستثمرين.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 12.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 754.6 مليار جنيه، بدعم من القرار الرئاسي بإلغاء مد حالة الطوارئ.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 11455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2166 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 13756 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 4486 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 3372 نقطة.

جامعة القاهرة التمويل البورصة المصرية البورصة حالة الطوارئ

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