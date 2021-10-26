مصر بلد آمن بالكامل.. ماهر فرغلي: إلغاء السيسي حالة الطوارئ سيدعم الاقتصاد

قال ماهر فرغلي، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ، يثبت للعالم بالكامل أن مصر بلد آمن، ويكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والسياحة.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك بعض الدول مازالت تفرض حالة الطوارئ، ولكن مصر ألغته.

ولفت إلى أن حالة الطوارئ تعنى أن هناك عمليات تفتيش، وقرارات إضافية، ولكن الآن الجمهورية الجيدة تختلف وبها استقرار.

وأشار إلى أن إلغاء حالة الطوارئ يعنى تأمين مصر لـ الحدود وتأمين الأماكن الداخلية فى مصر.