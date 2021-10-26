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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 نصائح فعالة لتعزيز المناعة وتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء

نصائح لتجنب زيادة
نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء وتعزيز المناعة

يصعب تجنب تناول بعض الأطعمة في فصل الشتاء؛ حيث ان اغلبنا يريد تناول الطعام ليشعر بمزيد من الدفء، ولكن عند تناول الأطعمة قد يتسبب بعضها في زيادة الوزن، مما يشكل مشكلة أكبر وهي الخروج من فصل الشتاء بوزن زائد، لذا نقدم لكم بعض النصائح البسيطة لكي نتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء.

 

نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء وتعزيز المناعة

 

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه غالبا ما يكتسب البعض زيادة في الوزن خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب حاجة الجسم للمزيد من الأطعمة لإنتاج الحرارة اللازمة للتدفئة .
 

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “ صدى البلد” الإخباري، أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تجنبك زيادة الوزن في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنها تعزز مناعتك من الإصابة بالامراض، ومن أبرزها ما يلي :
1- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c، مثل : الجوافة والليمون والحمضيات، لتجنب نزلات البرد.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 تقوية المناعة، مثل : الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة، وأيضا المكسرات مثل الجوز واللوز وزيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو.

3- تناول الزنجبيل سواء إضافته للطعام أو كمشروب ساخن وذلك لتقوية المناعة.

4- ينصح بممارسة الرياضة بشكل منتظم وذلك للحفاظ على الوزن أو إنقاصه والحفاظ على الصحة و التدفئة أيضًا، خاصه تمارين الكارديو لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

5- ينصح عند ممارسة الرياضية في الشتاء في الأماكن المغلقة، مثل: صالات الجيم تغيير ملابس التمرين المبتلة قبل الخروج من الصالة لتجنب الإصابة بنزلة البرد.

 

نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء وتعزيز المناعة

 

6- عدم التعرق الكثير في الشتاء أثناء التمرين لا يعني عدم حرق سعرات حرارية في التمرين، لأن العرق ليس دليلا على حرق السعرات الحرارية، وإنما هو عبارة عن الماء والأملاح الزائدة في الجسم، كما أنه من المعروف أن معدل الحرق يزيد في الشتاء عن الصيف بسبب استهلاك الجسم لسعرات حرارية زائدة للتدفئة.

7- إذا كان التمرين لا ينصح بتأجيل الاستحمام ليلا لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وينصح بتنشيف الشعر جيدا عقب الاستحمام.

8- لا تنسى شرب الماء فكثير من الأشخاص يهملون شرب الماء في الشتاء بسبب عدم الشعور بالعطش، وهو ما يؤدي إلى تكون حصوات في الكلى، لذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا ويمكن شربها في شكلها الطبيعي أو على هيئة شوربة أو مشروبات عشبية ساخنة مثل الينسون و الكاموميل والنعناع.

9- من المشروبات التي تساعد على التدفئة في الشتاء ولا تزيد الوزن القرفة بالحليب خالي الدسم وشوربة الكرنب وشوربة العدس .

10- ينصح بالابتعاد عن الأنظمة الغذائية الكيميائية وأنظمة التجويع والحرمان وتقليل الكربوهيدرات لأن تقليل الكربوهيدرات وعدم تناول كمية مناسبة من الطعام الصحي المتوازن يعمل على زيادة الشعور بالبرد.

 

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
الشتاء فصل الشتاء زيادة الوزن تعزيز المناعة نصائح لتجنب زيادة الوزن المناعة حرق سعرات حرارية شرب الماء

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