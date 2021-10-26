كندة علوش عن محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد:مثل أعلى لأجيال

علقت الفنانة كندة علوش على تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد وتسجيله هاتريك، في المباراة التي انتهت بـ خماسية دون رد لصالح ليفربول.

وغردت كندة علوش عبر موقع تويتر “ عظمة محمد صلاح مش بس انو واحد من أهم لعيبة الفوتبول في التاريخ وانو هداف عظيم ولاعب استثنائي لعب في أهم الأندية العالمية وشهرته ونجوميته وصلت العالم ”.



وقالت كندة “ عظمته في انو مثل أعلى لأجيال محتاجة مثل أعلى مش بس في مصر والبلاد العربية وفي العالم.. نموذج للاجتهاد والإخلاص والاحترام والاحتراف ”.

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

