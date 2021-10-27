موجز السوشيال ميديا: زيزو يتصدر تويتر بعد تألقه مع الزمالك.. ياسمين صبري تروج لـ أحدث مقابلاتها

يرصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
من برشلونة.. عمر كمال يشارك جمهوره أحدث جلسة تصوير
مع طائر أسود.. أحمد مكي في أحدث ظهور على إنستجرام
منبع البهجة والسعادة.. إلهام شاهين تهنئ هاني رمزي في عيد ميلاده
محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة بفيديو جديد .. شاهد
بفستان جريء.. منة فضالي تتألق في مهرجان أوسكار العرب
جماهير القلعة البيضاء تطلب أداء أفضل من محمود علاء
زيزو يتصدر تويتر بعد هدفه الأول أمام إنبي.. والجمهور يشيد بأدائه
الحب القديم.. شريف منير يستعيد الذكريات بصورة تجمعه بعدد من النجوم