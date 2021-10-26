شاب حالم وفتاة حاسمة.. بوسترات شخصيات فيلم فرق خبرة

بدأت شركتا فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد إطلاق البوسترات الرسمية لشخصيات فيلم فرق خبرة المنتظر صدوره بدور العرض في بداية شهر نوفمبر، حيث أطلقتا اليوم بوسترين لبطليّ الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن المنتظر إطلاقهما بوسترات بقية شخصيات الفيلم غداً؛ للراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه دسوقي.

وكشف بوستر محمد الشرنوبي عن ناجي؛ الشخصية الرئيسية بالفيلم، والذي يبدو لنا شاباً حالماً مسالماً هادئ الطباع، بينما كشف بوستر هدى المفتي عن شخصية سلمى، والتي تبدو نظراتها متحدية صارمة مما يوحي بأنها شخصية جريئة حاسمة القرارات.

صناع فيلم فرق خبرة

الفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. وهو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.



أحداث فيلم فرق خبرة

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له. والفيلم من إنتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.