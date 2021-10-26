أفكار ومبادرات لا تحصى|كيف غيرت خطط الرئيس السيسي حياة المصريين للأفضل

حرص الرئيس السيسي، منذ توليه المسؤولية، وعلى مدار الـ 7 سنوات المادية، في الإرتقاء بحياة المواطن المصري البسيط، من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية، عبر رفع حمل المعاناة عن محدودي ومتوسطي الدخل، بجانب الارتقاء بالجانب الصحي، وفي سبيل رغبة القيادة السياسية المصرية في الارتقاء بحياة المواطن المصري، أقام الرئيس السيسي العديد من المبادرات الرئاسية، كان آخرها مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالريف المصري.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المبادرات الرئاسية التي أقامتها الدولة لنصرة مواطنيها، والارتقاء بمستوى معيشتهم وصحتهم.

تكافل وكرامة

وهذه المبادرة عبارة عن برنامج تحويلات نقدية مشروطة، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقتها بتكليف مباشر من الرئيس السيسي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وتقدم تلك المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، عبر الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

وتم مد شبكة المبادرة لتشمل الفئات الغير قادرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

حملة 100 مليون صحة

100 مليون صحة

تعتبر حملة 100 مليون صحة، هي الأشهر والأكثر انتشارا في المبادرات الصحية التي أمرت بها رئاسة الجمهورية، وتأتي على رأس المبادرات الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية، ونفذت وزارة الصحة تلك المبادرة في جميع محافظات الجمهورية وقدمت خدماتها الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وشملت تلك المبادرة العديد من المبادرات الصحية الأخرى والتي نستعرضها خلال الآتي.

الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

بدأت تلك المبادرة في شهر يونيو من عام 2020، وتستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عاما، والمواطنين من الفئة العمرية 18 إلى 40 عاما، بجانب الأفراد المسجلين بقاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة بارتفاع نسبة السكر والضغط عن المعدلات الطبيعية.

وتعتبر الأهداف الرئيسية للمبادرة كالتالي:

اكتشاف 300 ألف مريض اعتلال كلوي مزمن باختلاف مراحل المرض وحمايتهم من الوصول للفشل الكلوي.

فحص 24 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوي.

توفير 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي للعمل بالمبادرة بتكلفة 360 مليون جنيه.

القضاء على قوائم الانتظار

وتستهدف تلك المبادرة المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة، وتضم 11 تخصصا وهم "قساطر القلب – جراحات القلب – جراحة المخ والأعصاب – جراحة العظام – جراحة الرمد – جراحة الأورام – الأوعية الدموية – زراعة الكبد – زراعة القوقعة – زراعة الكلى – القساطر المخية".

أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

وأطلقت تلك المبادرة وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت في فبراير 2019، لإجراء مسح للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة.

وتستهدف المبادرة حوالي 11 ونصف مليون طالب وطالبة في 29 ألف و444 مدرسة في 27 محافظة.

مبادرة صحة المرأة

وتستهدف تلك المبادرة الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بـ الرحم وأورامه وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، بجانب فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية.

مبادرات أخرى

وتضم مبادرة 100 مليون صحة أيضا مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة، وكذلك مبادرة دعم صحة الأم والجنين وتهدف إلى التوعية الصحية للحوامل، وقياس الطول والوزن والضغط، وتحليل السكر، للكشف عن الإصابة ببكتريا الزهري وتحليل فيروس الالتهاب الكبدي "فيروس بي".

مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات

مبادرة ضمور العضلات

واعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة، والتي ستبلغ 3 ملايين دولار، وذلك خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لـ جهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا المرض كان محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر بسبب فقدان أطفالهم من مرضى الضمور العضلي، مما دفع الدولة للاتفاق مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، موضحا أنه سيتم الكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال لتحقيق التشخيص والعلاج المبكر.

المشروع القومي للتبرع بالبلازما

كانت الدكتور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت في يوليو الماضي، عن إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وتم تدشين 6 مراكز لتجميع البلازما بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهم:

مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة.

المركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة دار السلام.

المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة.

المركز الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية.

المركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية.

الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

ومن المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزا خلال العام الجاري.

المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما

مبادرة مستقبلنا رقمي

نفذتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المستهدف تدريب 100 ألف شاب عن بعد بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، من خلال 12 مساراً تدريبياً الأكثر طلباً ونمواً على المستوى المحلى والعالمى.

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة، هي مبادرة كان الرئيس السيسي، قد أطلقها في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، و تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.