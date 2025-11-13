برلمانية: الرئيس السيسي يؤسس لجيل واعٍ ومبدع يؤمن بقوة الوطن ويصنع مستقبله

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بشأن تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية تمثل امتدادًا للرؤية الرئاسية التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

إيمان القيادة السياسية بقدرات الشباب المصري على الابتكار والإبداع

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد ، إن اهتمام الرئيس بملف الشباب والرياضة يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات الشباب المصري على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن دعم الأنشطة الرياضية والثقافية يسهم في تكوين جيل متوازن فكريًا وصحيًا قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بنشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب في مختلف الألعاب تُعد دعوة لبناء مجتمع قوي في جسده وفكره، مؤكدة أن الرياضة أصبحت أحد أهم أدوات التنمية البشرية والاستثمار في الطاقات الوطنية.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"الرئيس السيسي لا يبني مؤسسات فقط، بل يبني عقولاً مؤمنة بالوطن وأجيالاً قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتطوير، وهو ما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان أولًا."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، لافتا الي أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

وقد استعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.