نائب يقترح إنشاء منصة للتواصل مع المصريين بالخارج

أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، أن دعم رجال الأعمال المصريين في الخارج وتعزيز وجود التمثيل التجاري يعدان عنصرين مهمين لدعم الاقتصاد الوطني.

اجتماع وزير الخارجية بالشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وقال رزق إن العديد من رجال الأعمال لا يحصلون على الدعم الكافي أو الخدمات المتوقعة من بعض جمعيات رجال الأعمال أو من الجهات الاقتصادية في الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات عمل السفارات والمكاتب التجارية بما يعزز دورها في تسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، أسوة بما تقوم به دول كبرى مثل الصين وغيرها من التجارب الناجحة.

تعزيز التمثيل التجاري المصري

وأضاف رزق، أن تعزيز التمثيل التجاري المصري في الخارج أصبح ضرورة، وكذلك تحديث قاعدة بيانات المصريين العاملين بالخارج، وأعضاء الجاليات، وخبراتهم وتوجهاتهم، بما يتيح التواصل المستمر والاستفادة من هذه الثروة البشرية المهمة.



واقترح رزق إنشاء منصة إلكترونية أو موقع رسمي للجنة العلاقات الخارجية يتيح استقبال آراء ومقترحات المصريين في الخارج، ليُسهِّل التواصل وتبادل الخبرات بين اللجنة وأعضاء الجاليات بالخارج، وبما يحقق بناء شبكة علاقات قوية وفعّالة تخدم المصالح الوطنية.

وأكد أن التواصل المباشر والمنتظم مع المصريين في الخارج، وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية والتجارية، يمثلان دعامة أساسية لتعزيز حضور مصر الاقتصادي والسياسي على الساحة الدولية.