بعد إلغاء الطوارئ.. رئيس البورصة: شهدنا اهتماما من مؤسسات أجنبية لشراء الأسهم.. فيديو

علق محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على تحقيق 12.6 مليار جنيه أرباحا بالبورصة المصرية بعد قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ.

وقال محمد فريد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي “، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يعكس استقرار الدولة أمنيا واقتصاديا ”.

وأضاف محمد فريد :"المستثمرين غير المصريين يطمئنون كثيرا للاستثمار في الاقتصاد المصري بعد قرار إلغاء مد حالة الطوارئ ".

وتابع محمد فريد :" في بداية جلسة البورصة شهدنا تداولات غير اعتيادية وشهدنا اهتمام من مؤسسات أجنبية على شراء الأسهم في الشركات ذات الأحجام الكبيرة ".

واكمل ممد فريد :" تم إرسال رسالة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة في مجال الإصلاح الاقتصادي في ظل توافر حالة من الأمن والاستقرار في كافة مؤسسات الدولة بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في مصر ".