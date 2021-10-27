تحيا مصر : قوافل دعم غذائي للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر |فيديو

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يستهدف تجميع كل أطراف العمل المجتمعي لتنظيم قوافل الدعم الغذائي للمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف محمد مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي": "صندوق تحيا مصر يكون وسيطاً بين القطاع الخاص والجمعيات الاهلية من أجل تنفيذ قوافل الدعم الغذائي".

وتابع محمد مختار : "نتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد قواعد بيانات الأسر والفئات الأكثر احتياجاً".

وأكمل محمد مختار: "صندوق تحيا مصر يصل إلى المناطق الأكثر احتياجاً من أجل إيصال الدعم الغذائي لهم".

ولفت محمد مختار: "يتم توزيع مواد غذائية جافة مثل الأرز والسكر والمكرونة و2 كيلو من اللحوم أو الدواجن في كل شنطة، كما نوفر بعض السلع العينية مثل الشنط المدرسية والأدوات المدرسية للطلاب في المناطق الأكثر احتياجاً".