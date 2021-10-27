3 اكتشافات جديدة.. البترول: الصحراء الغربية منطقة بترولية واعدة |فيديو

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تعليقا على اكتشاف 3 آبار بترولية جديدة في الصحراء الغربية، إن منطقة الصحراء الغربية منطقة بترولية واعدة بها العديد من الاكتشافات.

وأضاف حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي“: ”تحقيق اكتشاف جديد يؤكد أن الصحراء الغربية لم تكشف كل أسرارها وما يوجد بها من بترول".

وتابع حمدي عبد العزيز: "اكتشافات البترول الجديدة معظمها بترول خام وغاز مصاحب، وعند الحديث عن معدل الإنتاج للاكتشافات الجديدة تصل لـ 6 آلاف برميل".

وأكمل حمدي عبد العزيز : " تم طرح مناطق جديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط والبحر الأحمر للتنقيب والاستكشاف عن البترول والغاز".

ولفت حمدي عبد العزيز: "هناك استراتيجية يتابعها وزير البترول من أجل زيادة موارد الدولة المصرية من المواد البترولية بناء على توجيهات الرئيس السيسي ".