الطيران المدني السوداني تحدد موعد إعادة فتح مطار الخرطوم

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوداني في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، أنه من المقرر إعادة فتح مطار الخرطوم في تمام الساعة 4 مساء اليوم الأربعاء.

وكانت سلطة الطيران المدني في السودان، قررت أمس الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي اعتبارا من الثلاثاء حتى السبت الموافق 30 أكتوبر.

ودعت سلطة الطيران المدني، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم إلى توفيق أوضاعها.

يذكر أنه تم إغلاق مطار الخرطوم الدولي أول أمس الاثنين، وتعليق الرحلات الجوية، بعد فرض طوق عسكري في محيطه.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء.

وتعهد البرهان في كلمة له أمس الثلاثاء، بإلغاء قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، قائلا: "تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان".

وأضاف البرهان: "حمدوك لم يصدر أي بيان ولم يتحدث لأي وسيلة إعلامية"، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات و لن تشارك فيها قوى سياسية.

