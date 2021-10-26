السودان.. تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم لمدة 5 أيام

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي اعتبارا من اليوم وحتى السبت الموافق 30 أكتوبر.

وقالت سلطة الطيران المدني بالسودان في بيان، إنه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 30 أكتوبر تمام الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي.

ودعت سلطة الطيران المدني، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم إلى توفيق أوضاعها.

يذكر أنه تم إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمس الاثنين، وتعليق الرحلات الجوية، بعد فرض طوق عسكري في محيطه.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن أمس فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء.

وتعهد البرهان في كلمة له اليوم الثلاثاء، بإلغاء قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، قائلا: "تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان".

وأضاف البرهان: "حمدوك لم يصدر أي بيان ولم يتحدث لأي وسيلة إعلامية"، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات و لن تشارك فيها قوى سياسية.