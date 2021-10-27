عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مراكز الإدمان المخالفة أصبحت «سبوبة» لجمع المال الحرام

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها لغلق جميع  مراكز الإدمان المخالفة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً خطورة مثل هذه المراكز على جميع من يترددون عليها للعلاج من الإدمان.

وتساءل " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك اعلان وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان ب 6 محافظات وذلك ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من الأول حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية متسائلاً : لماذا تسمح الوزارة بوجود منشات صحية وفى مقدمتها مراكز علاج الادمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج للادمان تعمل بدون ترخيص.

ووصف المهندس عبد السلام خضراوى عمل أى مركز لعلاج الادمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملاً فى التعافي من الادمان مؤكداً أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد وهو أن هذه المراكز اصبحت " سبوبة " لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الادمان وهم فى واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التى ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم.

وزارة الصحة والسكان طلب احاطة رئيس مجلس النواب وزيرة الصحة والسكان المنشآت الطبية الخاصة

ترشيحاتنا

قتل وطعن وحرق.. ما مصير المتهم في حادثة سوهاج المروعة 

التوتر يزداد.. كيف انتقدت إدارة بايدن إسرائيل بسبب المستوطنات؟

مجلس التعاون الخليجي يرد على تصريحات جورج قرادحي ضد الخليج

التعليم: إنهاء أزمة تأخر تسليم كتب 4 ابتدائي.. الأحد

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر

من ناصر إلى السيسي ..احترام ودعم مصر لدول القارة السمراء لا يتوقف|خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

بعد تحديد مواجهتى أنجولا والجابون .. كيف يفكر كيروش بشأن معسكر منتخب مصر

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق فى هذا الموعد

حكاية خُط الصعيد الأحمر.. هرب من الإعدام وهدد قريبته بـ إحراق منزلها

هل تلد نساء الجنة وما مدة حملهن؟ الإجابة من كتاب الشيخ الشعراوي

هل لبس الأسود على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

فيديو

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ