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رئيس التحرير
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تعليم

بدء العد التنازلي للانتهاء من تطعيم جميع منتسبي جامعة القاهرة التكنولوجية

تطعيم جميع منتسبي
تطعيم جميع منتسبي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

حرصت الجامعات المصرية على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع مُنتسبيها قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كل الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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أكد الدكتور طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، بدأ العد التنازلي للانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة للعام الدراسي الجامعي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، مؤكدًا ضمان بدء عام جامعي جديد دون صعوبات أو معوقات، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات والمشرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وقال الدكتور طارق عبدالملاك، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الجامعة بدأت الدراسة بالعام الدراسي الجامعي الحالي طبقًا للنظام الحضوري (ما قبل أزمة كورونا) حيث ستكون الدراسة وجها لوجه بين أعضاء هيئة التدريس، مع الحرص على تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

صرح الدكتور عبد الملاك، أن حرصت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على وضع عديد من الخطط للتعامل مع أية متغيرات تؤثر على حضور الطلاب إلى الجامعة، ورفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، أن فى حالة تفشى فيروس كورونا مرة اخرى او الدخول فى موجة جديدة من الفيروس سوف تتخذ الجامعة بالعودة الى نظام الدراسة مثل ما كان مطبقا فى العام الماضى.

وأشار "عبد الملاك" إلى أن عملية التطعيم تأتى فى إطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوي COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

وتعد الجامعات التكنولوجية نقلة مهمة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، ويأتي إنشاؤها؛ وفقا لـ"رؤية مصر 2030"، والتي تشمل خططا وبرامج طموحة للتعليم والتدريب التطبيقي، والسعي نحو خلق جيل جديد من الفنيين، قادر على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي؛ من خلال تزويده بالخبرات والمهارات التي تساعده على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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