رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الـ31 لمجلس الجامعة

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الشهري الـ31 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

وافق المجلس على عدة قرارات جاء أبرزها؛ عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن تحت عنوان " اللغة والعلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي – آفاق جديدة نحو المستقبل " وذلك خلال الفترة من 20-22 مارس 2022م.

كما وافق المجلس على مشاركة كلية السياحة والفنادق بالمؤتمر الذي سوف ينظمه المعهد الوطني لإدارة السياحة والضيافة بحيدر آباد – الهند، وذلك خلال شهر فبراير 2022م، بمقر المعهد بمدينة حيدر آباد تحت عنوان " السياحة والضيافة وأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش المجلس اقتراح مشاركة جامعة الأقصر في إقامة أول مؤتمر عن السياحة الجيولوجية في مصر والمُزمع إقامته بمحافظة الأقصر خلال شهر فبراير 2022م.

ووافق مجلس الجامعة على ترشيح الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية في مجال الأداب للعام 2022م، وترشيح الأستاذ الدكتور عبدالسلام عيد- أستاذ التصوير المتفرغ – جامعة الأسكندرية، لجائزة النيل في مجال الفنون للعام 2022م.

وخلال الجلسة وافق المجلس على عقد الجامعة لعدد من بروتوكلات التعاون مع عدد من الجهات بهدف نشر الوعي واحتضان المواهب المختلفة، وتطوير التعليم.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لمدرس بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار، كما وافق المجلس على تعيين مدرسين بعدد من الأقسام بالكليات المختلفة منها؛ قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، وتعيين مدرسين بأقسام الدراسات السياحية، والإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على منح الدرجات العلمية والدبلومات لعدد من الطلاب والباحثين، منها منح درجة الماجستير لباحثين بكليتي الآثار، والفنون الجميلة، وكذلك الموافقة على قبول هدايا المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة لقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن.