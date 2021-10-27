عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الـ31 لمجلس الجامعة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

ترأس  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الشهري الـ31 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد

محافظ الأقصر: نستفيد من المكلفين بالخدمة العامة فى مجال تخصصاتهم

وافق المجلس على عدة قرارات جاء أبرزها؛ عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن تحت عنوان " اللغة والعلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي – آفاق جديدة نحو المستقبل " وذلك خلال الفترة من 20-22 مارس 2022م.
كما وافق المجلس على مشاركة كلية السياحة والفنادق بالمؤتمر الذي سوف ينظمه المعهد الوطني لإدارة السياحة والضيافة بحيدر آباد – الهند، وذلك خلال شهر فبراير 2022م، بمقر المعهد بمدينة حيدر آباد تحت عنوان " السياحة والضيافة وأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش المجلس اقتراح مشاركة جامعة الأقصر في إقامة أول مؤتمر عن السياحة الجيولوجية في مصر والمُزمع إقامته بمحافظة الأقصر خلال شهر فبراير 2022م.

ووافق مجلس الجامعة على ترشيح الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية في مجال الأداب للعام 2022م، وترشيح الأستاذ الدكتور عبدالسلام عيد- أستاذ التصوير المتفرغ – جامعة الأسكندرية، لجائزة النيل في مجال الفنون للعام 2022م.

وخلال الجلسة وافق المجلس على عقد الجامعة لعدد من بروتوكلات التعاون مع عدد من الجهات بهدف نشر الوعي واحتضان المواهب المختلفة، وتطوير التعليم.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لمدرس بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار، كما وافق المجلس على تعيين مدرسين بعدد من الأقسام بالكليات المختلفة منها؛ قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، وتعيين مدرسين بأقسام الدراسات السياحية، والإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على منح الدرجات العلمية والدبلومات لعدد من الطلاب والباحثين، منها منح درجة الماجستير لباحثين بكليتي الآثار، والفنون الجميلة، وكذلك الموافقة على قبول هدايا المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة لقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن.

الأقصر جامعة جنوب الوادي محافظ الأقصر رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة الاقصر رئيس جامعة رئيس جامعة الأقصر

موضوعات متعلقة

وصول أولى رحلات شرم الشيخ والأقصر بعد توقف دام ٦ سنوات.. صور

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد

بتكلفة 8 مليار جنيه ..حياة كريمة تستهدف 34 قرية فى الأقصر

محافظ الأقصر: نستفيد من المكلفين بالخدمة العامة فى مجال تخصصاتهم

انطلاق بطولة كأس شفاء الأورمان بمشاركة 50 طالبا من مدارس ميونيخ بالأقصر

"رأي الحكمة" أمسية شعرية بثقافة الأقصر

إزالة الإعلانات العشوائية بمدينة الأقصر .. صور

قبل افتتاح الطريق الأثري .. إنقاذ 19 كبشا بالفناء الأول لمعبد الكرنك ..شاهد

ترشيحاتنا

لعنة الميراث.. كشف لغز العثور على جثة مسنة مقطوعة الرأس في البحيرة

الشقيقة الكبرى ويد العون في الضيقات|مصر لا تتأخر عن تقديم المساعدات للعالم

الدوري المصري.. شونجا يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

الأهلي يهاجم الإسماعيلي بـ" بيرسى تاو و ميكيسوني"

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

مقاتلات نرويجية تعترض قاذفتين تابعتين لـ روسيا فوق بحر بارنتس ..ماذا يحدث؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم .. الصحة: فحص 1.4 مليون طالب

شاهد|تحدٍّ جديد على "تيك توك" يثير الذعر.. والشرطة تحذر

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

تسريبات: محمد صلاح لن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.. وهذا هو الفائز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

فيديو

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ