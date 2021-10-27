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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خلفية تصريحات قرداحي.. سياسي لبناني يحذر من أزمة دبلوماسية قادمة بين بيروت ودول الخليج

صدى البلد

قال المحلل السياسي اللبناني طوني حبيب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تعكس ميوله السياسية والتي كان قد عبر عنها سابقا في تصريحات تخص الأزمة السورية. 

وأضاف "حبيب "، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الوزير قرداحي كان قد صدر عنه قبل أن يكلّف بوزارة الاعلام اللبنانية مثل هذه التصريحات وأن هذه التصريحات تعبّر عن رأيه الخاص، قائلاً: لذلك لا يمكن لنا أن نتفاجأ من هذا الموقف الأخير، مشيراً إلى أن كلامه هذا يعبر عن قناعة بأن الحوثيين كما حزب الله يحاربون دفاعاً عن حقوقهم في وجه مؤامرة "غربية" أولاً، وضد معتدين على أرضهم ثانياً. 

 

وأكد "المحلل السياسي اللبناني"، أنه بالطبع كلام الوزير قرداحي لا يعبّر عن توجهات الحكومة اللبنانية، لكن المشكلة هنا أنه لو حدث هكذا أمر في أية دولة تحترم حقوق الأخري لطُلب من هذا الوزير الاستقالة فوراً لتعريضه مصالح الدولة للخطر؛ لكن في لبنان، وبما أن هذا الكلام يعبّر عن توجّهات الحاكم الفعلي للبلد (حزب الله) فإن استقالة الوزير لن تُطرح، كما أن الحكومة اللبنانية ليست سيدة قرارها، بل يتحكّم بهذا القرار أيضاً أمين عام حزب الله.

 

وأشار إلى أنه بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي رفض تحميل الحكومة تبعات كلام وزير الاعلام، فإن الأيام القادمة سوف تشهد أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدة دول من منطقة الخليج.

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