الإسكان تنفذ 210 محطات معالجة صرف صحي لخدمة 40 مليون مواطن| تفاصيل

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 210 محطات معالجة صرف صحي، بطاقة إجمالية 6 ملايين متر مكعب يوميا، تخدم ما يقرب من 40 مليون مواطن.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن إجمالي عدد محطات الصرف الصحي التي تعمل حاليا تصل إلى 400 محطة، بزيادة تصل إلى 180 محطة خلال السنوات السبع الأخيرة.



وأشار إسماعيل إلى أن محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة، موزعة على جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن إجمالي طاقات محطات معالجة مياه الصرف الصحي يصل إلى 23 مليون متر مكعب مياه يوميا.



وأكد أن مصر ستحقق استراتيجية 2030 قبل 5 أعوام من التاريخ المحدد، معربا عن ثقته في قدرة مشروعات الري التي نفذت خلال الفترة الماضية.