هل يحق لصاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومي؟

حددت المادة 83 من مشروع قانون العمل الجدي والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي تم إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي، وأحقية صاحب العمل في نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الفئة اليومية.



ونصت المادة 83 على انه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة، أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.



وينظم مشروع قانون العمل الجديد شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة، ويمنع الفصل التعسفي لحماية العمال.