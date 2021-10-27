محمد القرش: سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة 45 جنيها

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تعمل على السيطرة على أسعار الدواجن وبيض المائدة، مضيفا أن هذا الأمر يتم من خلال تنسيق واسع بين جهات عدة.



وأضاف عادل خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن العالم يمر بحالة كبيرة من التضخم وهناك من يستغل الأزمة والأمور في مصر تطور واستقرار وسيطرة كبيرة على عكس ما يحدث حاليا في العالم.



وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن أسعار كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة ما بين 45 جنيها إلى 47 جنيها، لافتا إلى أن الدولة تعمل على طرح كميات من هذه المنتجات حتى نحقق الاستقرار في هذا القطاع الهام.



وأكمل الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن زيادة المعروض أمرا هاما في استقرار الأسعار والتعاون مستمر بين كافة القطاع المتعلقة بالأمر حتى يتم تخفيض الأسعار أكثر.