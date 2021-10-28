يتاجر فى السلع الغذائية بالسوق السوداء.. ضبط مدير فرع شركة جملة بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2,58 طن "مكرونة" مخصصة ربطاً على البدالين التموينين والمجمعات الاستهلاكية محظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت قيمتها بـ 18060 جنيه، بحوزة المدير المسئول عن فرع إحدى شركات الجملة بمحافظة البحيرة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .