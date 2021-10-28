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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| كيفية تنشيط الوضع الخفى على واتساب ويب.. سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

بتصميم نحيف ووزن خفيف.. هونر تنشر صورا رسمية تكشف مواصفات هاتف X30i

 

أعلنت شركة هونر Honor، بشكل رسمي عن هاتفها الذكي الجديد Play5 Youth أمس، وخلال اليومين المقبلين ستعلن الشركة الصينية عن جهاز آخر من تشكيلة X30.

 

تحديث تيليجرام يجلب 3 إضافات ضخمة مقتبسة من واتساب.. تفاصيل

عقد مؤسس تيليجرام Telegram العزم على كسب المزيد من الأشخاص من قاعدة مستخدمي منافسة واتساب قبل نهاية العام الجاري، والتي تبلغ أكثر من ملياري مستخدم نشط.

 

"تيك توك" تتيح أدوات جديدة لمطوري الويب وأجهزة سطح المكتب ووحدات التحكم

 

 أعلنت شركة "تيك توك" عن إتاحة أدوات الفيديو الخاصة بها إلى مطوري الويب وأجهزة سطح المكتب ووحدات التحكم.

 

"جوجل" تمكن المراهقين من حذف صور من نتائج البحث

 

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث، خاصية جديدة تمكن المراهقين تحت سن 18 عاما، أو آبائهم، من تقديم طلب بحذف صور من نتائج البحث.

 

فيفو تطرح هاتف Y21 بمواصفات ممتازة وسعر منافس

 كشفت شركة Vivo فيفو، عن هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة (Y)،  والذي زودته بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة ومواصفات متوسطة وسعر معقول.

 

بحيلة بسيطة.. كيفية تنشيط الوضع غير المرئي لـ واتساب ويب

تضمن تطبيق واتساب WhatsApp، في أغسطس الماضي من هذا العام، تغييرات كبيرة في إصدار سطح المكتب الخاص به، حيث أضافت الشركة لـ  WhatsApp Web أدوات تحرير جديدة يمتلكها النظام الأساسي للخدمة على الهواتف المحمولة.

 

أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A54s.. سعر ومواصفات

كشفت شركة أوبو Oppo، عن إصدار جديد من سلسلة (A)، تحت عنوان Oppo A54s، بعد أن أطلقت الشركة الصينية طراز A54 في شهر مارس الماضي، وتبعته بإصدار 5G، في شهر أبريل.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا WhatsApp واتساب جوجل

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