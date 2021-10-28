أخبار التكنولوجيا| كيفية تنشيط الوضع الخفى على واتساب ويب.. سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أعلنت شركة هونر Honor، بشكل رسمي عن هاتفها الذكي الجديد Play5 Youth أمس، وخلال اليومين المقبلين ستعلن الشركة الصينية عن جهاز آخر من تشكيلة X30.

عقد مؤسس تيليجرام Telegram العزم على كسب المزيد من الأشخاص من قاعدة مستخدمي منافسة واتساب قبل نهاية العام الجاري، والتي تبلغ أكثر من ملياري مستخدم نشط.

"تيك توك" تتيح أدوات جديدة لمطوري الويب وأجهزة سطح المكتب ووحدات التحكم

أعلنت شركة "تيك توك" عن إتاحة أدوات الفيديو الخاصة بها إلى مطوري الويب وأجهزة سطح المكتب ووحدات التحكم.

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث، خاصية جديدة تمكن المراهقين تحت سن 18 عاما، أو آبائهم، من تقديم طلب بحذف صور من نتائج البحث.

كشفت شركة Vivo فيفو، عن هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة (Y)، والذي زودته بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة ومواصفات متوسطة وسعر معقول.

تضمن تطبيق واتساب WhatsApp، في أغسطس الماضي من هذا العام، تغييرات كبيرة في إصدار سطح المكتب الخاص به، حيث أضافت الشركة لـ WhatsApp Web أدوات تحرير جديدة يمتلكها النظام الأساسي للخدمة على الهواتف المحمولة.

كشفت شركة أوبو Oppo، عن إصدار جديد من سلسلة (A)، تحت عنوان Oppo A54s، بعد أن أطلقت الشركة الصينية طراز A54 في شهر مارس الماضي، وتبعته بإصدار 5G، في شهر أبريل.