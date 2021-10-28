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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زميل دراسة.. أبو الغيط يكشف تفاصيل لأول مرة عن أشرف مروان

احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل جديد عن أشرف مروان، مؤكدا أنه كان زميل دراسة.

 

قال أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا أعلم أشرف مروان أبلغ إسرائيل بالحرب أم لا، قائلا :"معرفش هو بلغهم، ولا مبلغهمش وفي ادعاء اسرائيلي بأنه أبلغهم".

 

وأضاف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الراحل مبارك حكي لي في 2018 أن السادات قال له بدون إفصاح عن تفاصيل أنا كنت أستخدم أشرف مروان في أوصل كلام لإسرائيل.

 

وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أشرف مروان كان يستخدم من مصر ضد إسرائيل لجعلهم غير قادرين على أحكام الموقف، لافتا إلى أن الإنسان المتوازن العاقل لماذا يخون بلده.

 

وأكمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن من الصعب أن يقفز أشرف مروان من سور عالي من بلكونة شقته في لندن، وأشرف مروان كان زميلي في المدرسة وكنت أكبر منه بعام. 

 

وتابع أبو الغيط، أنه تلقيت خبر وفاة أشرف مروان من جهاد ماضي سفير مصر في لندن، مستدركا أن أصريت على إبلاغ الرئيس مبارك بخبر وفاة أشرف مروان شخصيا.

 

وأردف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه الرئيس الراحل مبارك وجه بسرعة نقل جثمان أشرف مروان لمصر وتقديم كل الدعم.

أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط اشرف مروان اخبار التوك شو الراحل محمد حسنى مبارك

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