عاريًا .. محمد رمضان يشوق الجمهور من بروفا حفله المقبل: مستعدين؟ |شاهد

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو من بروفا أحدث حفلاته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان في الفيديو بدون تيشيرت من علي خشبة المسرح، وعلق علي الفيديو كاتبًا: “مستعدين لـ الليلة؟”.

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفله بموسم الرياض، يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر القادم، وذلك على مسرح محمد عبده ارينا.

وتبلغ سعر تذكرة حفل محمد رمضان 58 ريال، وقد وضعت الجهه المنظمة شرطاً بعدم دخول من هم أقل من 12 عاماً.

ومن المقرر أن يحيى الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا جديدا بفاميلى بارك 5 نوفمبر من الشهر المقبل .

وكشف رمضان عن تفاصيل الحفل عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع انستجرام معلقا :" أقوى حفلة فى القاهرة".

وكان قد استقر الفنان محمد رمضان، بشكل مبدئي على اسم "مشوار لحد هناك" ليكون اسما لمسلسله الجديد يخوض به المارثون الرمضاني المقبل ، مع الفنانة دينا الشربيني .

ومن المنتظر أن يبدأ محمد رمضان تصوير أولى مشاهده في المسلسل في شهر نوفمبر المقبل ، حيث قام المخرج محمد ياسين بالتجهيزات الاخيرة تمهيدا لذلك.