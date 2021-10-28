رانيا يوسف تبرز رشاقتها في أحدث ظهور من الجيم

شاركت الفنانة،رانيا يوسف،جمهورها،بأحدث إطلالتها،ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وظهرت يوسف من الجيم ببدلة رياضية سوداء،وكتبت معلقة من خلال صورتها:"وقت الرياضة".

وفي سياق أخر،قررت المحكمة الاقتصادية بمد أجل الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 31 أكتوبر الجاري للحكم.

نصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.