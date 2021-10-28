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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس إعارة محمود شبانة من الزمالك إلى المريخ السوداني.. فيديو

محمود شبانة
محمود شبانة

قال أحمد عباس، وكيل اللاعبين، إن نائب رئيس نادي المريخ السوداني، التقى مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، واتفق معه على استعارة محمود شبانة، مدافع الفريق، بنية الشراء.

وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه سيعقد جلسة مع مسؤولو الزمالك، اليوم الخميس، لتسوية الصفقة وإنهاء إعارة اللاعب إلى المريخ.

وأشار وكيل اللاعبين، إلى أن محمود شبانة، طلب الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة، في ظل عدم قيده لظروف عقوبة الزمالك بوقف القيد لفترتين، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في العودة من جديد إلى القلعة البيضاء، عقب انتهاء إعارته.

واختتم تصريحاته، أن انتقال محمود شبانة، إلى المريخ السوداني، لرغبته أيضًا في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.
 

أحمد عباس نادى المريخ السودانى حسين لبيب نادي الزمالك محمود شبانة

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