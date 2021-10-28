أحمد دياب: تم حل أزمة مستحقات الأندية المتأخرة.. ولا استثناء لأي ناد لتأجيل مباريات

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن أندية الدوري المصري لها مستحقات متأخرة من حقوق المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى لحل تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف دياب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "تم الاتفاق مع الأندية على جدولة المستحقات المتأخرة، أرغب فى استقرار مسابقة الدوري لرفع قيمة البطولة، وسنعقد اجتماعات مع مسؤولي الأندية لحل الأزمات التى ظهرت فى بداية البطولة".



وأردف: "الجمهور الذى تواجد فى المدرجات خلال مباريات الدوري هذا الموسم قام باستخراج "الفان أي دي"، وجميعهم حصلوا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وهناك خطة لزيادة عدد الجماهير في بطولة الدوري هذا الموسم بالاتفاق مع المسؤولين".

وواصل: "عمل رابطة الأندية بعيد عن اتحاد الكرة وتوجد استقلالية عن الجبلاية، وبطولة كأس الرابطة تفيد الأندية فنيًا ويوجد مكافآت لأصحاب المراكز، كأس رابطة الأندية تتحمله الرابطة بالكامل".

وتابع: "نساند التحكيم المصري بقوة خلال مباريات الدوري، أخطاء التحكيم جزء من لعبة كرة القدم وتوجد معسكرات للحكام من أجل الوقوف على الأخطاء وتصحيحها فى المباريات المقبلة، تكلفة الاستعانة بحكام أجانب فى مباريات الدوري تقترب من 35 ألف دولار للمباراة الواحدة ".

واستكمل: "لا يوجد استثناء لأي نادي في تأجيل مباريات الدوري".