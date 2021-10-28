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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشخصية منى.. مايان السيد تروج لفيلم "المحكمة"

صدى البلد

روجت الفنانة، مايان السيد، للفيلم الجديد"المحكمة"،ونشرت البوستر الشخصي الخاص بالشخصية التي تجسدها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت السيد من خلال البوستر معلقة:"انتظروني في دور #منی في فيلم #المحكمة عن قصص واقعية بجميع السينمات في #مصر، #السعودية، و #الكويت ابتدأ من 24/11/2021 إنتاج: أحمد السبكي تأليف: أحمد عبدالله إخراج: أمحمد أمين".

 

وكان المخرج محمد أمين قد كشف عن الصعوبات التى واجهته أثناء تصوير فيلم “المحكمة”، والذى انتهى منه مؤخرا ويقوم حاليا بمونتاج الفيلم.

 

وقال محمد أمين: “هناك بعض الصعوبات التي واجهتها فى هذا العمل، ولعل من أبرزها ضرورة أن تكون الأحداث متلاحقة حتى لا يشعر المشاهد بأى ملل، كما أن تصوير العمل فى مكان واحد تدور فيه معظم أحداث الفيلم، أمر يمثل صعوبة على المخرج ولكن كنت حريصا على التنوع وتصوير قاعة المحكمة فى أكثر من زاوية، وساعدني أيضا الاعتماد على الفلاش باك فى ضمن أحداث الفيلم”.

 

وأضاف محمد أمين: “استعنت بالمؤلف أحمد عبد الله ببعض القضايا الواقعية من أجل كتابة فيلم “المحكمة”، وبالفعل هى قضايا واقعية مأخوذة من الواقع، ولكن هذا لا يمنع تدخل خيال المبدع أو المؤلف”.


فيلم “المحكمة” من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.

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