كندة علوش لعمرو يوسف في أحدث ظهور: "هفضل دايما أحبك"

كندة علوش ل عمرو يوسف في أحدث ظهور:"هفضل دايما أحبك"

شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها بأحدث إطلالتها من أخر جلسة تصوير خضعت لها،ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت علوش في الغروب بإطلالة هادئة ومحتشمة، وكتبت معلقة لزوجها عمرو يوسف من خلال صورها :"هفضل دايما احبك".

وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.



كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.