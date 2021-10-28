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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الإقالة.. كشف حساب كومان مع برشلونة

كومان مدرب برشلونة
كومان مدرب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني إقالة الهولندي رونالد كومان، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا رسمياً فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، يؤكد فيه إقالة المدرب الهولندي من تدريب الفريق ، مشيرا  إلى أن خوان لابورتا رئيس النادي أخبر كومان بإقالته عقب الهزيمة من رايو فاييكانو.


برشلونة واصل ترنحه بالهزيمة أمام رايو فايكانو، بهدف نظيف ضمن الجولة ال11 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، ليفشل في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الهزيمة من ريال مدريد في الكلاسيكو.

 

 عقب الإقالة..  كشف حساب كومان مع برشلونة


 کومان تولى تدريب برشلونة في أغسطس 2020 ، مباشراً  بعد أن تعرض برشلونة لهزيمة تاريخية 8-2 على يد بايرن ميونيخ في دوري ابطال اوروبا.


وخاض مع الفريق 67 مباراة، فاز في 40 وتعادل 11 وخسر 16، وحقق لقب كأس ملك اسبانيا.


احتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني تحت قيادته الموسم الماضي ، بفارق خمس نقاط عن  الثاني وسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب.


وفي دوري أبطال أوروبا ، عانى فريقه من خروج دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان، ومع ذلك ، فقد قاد برشلونة إلى الألقاب بفوزه على أتلتيك بلباو في لا كارتوجا ليفوز بكأس الملك.

وفى الموسم الحالي لـ برشلونة  فى دور المجموعات تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، قبل أن يتجرع الهزيمة الثانية له بنفس النتيجة أمام بنفيكا  ، قبل أن يستعيد توازن ويحقق الفوز بهدف أمام دينامو كييف الأوكراني.


و سيبحث برشلونة على الفور عن مدرب ليحل محل كومان ، ويساعد النادي الكتالوني في التغلب على تراجع النتائج والترتيب ، بعدما احتلوا المركز التاسع في الدوري الإسباني والثالث في المجموعة E بدوري أبطال أوروبا .

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