سعودي وزنه 500 كيلو ناشد الملك لمساعدته فاستطاع المشي بعد سنين تقاعد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء، مقطع فيديو، لتمكن مواطن سعودي يعاني من السمنة بوزن بلغ 500 كيلو جرام من السير بعد معاناة استمرت 6 سنوات، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية شارك فيها أكثر من 60 طبيبًا وممرضًا وفنيًا.

وتم الذكر، أن نشر رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير عبد الله الضحيان، مقطع فيديو للمواطن السعودي منصور الشراري الذي ظهر خلال مقطع الفيديو يسير على قدميه وسط تهليل من الأطباء المتواجدين حوله.

وكتب الضحيان تعليقا على الفيديو: "الحمد لله منصور الشرارى من بعد عدم مشيه لمدة 6 سنوات، من 3 أشهر بدأت بعلاج طبيعي ورياضة وحمية واجريت العملية من شهر وهو الآن يستعد الرجوع لأهله"، مضيفًا: "جهد أكثر من 60 طبيبا وممرضا وفنيا، وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع".