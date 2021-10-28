مستشار الرئيس للصحة: ندرس منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للمولات والسينمات.. ونواب: الدولة تسعى لوضع خطة تهدف إلى تطعيم جميع الفئات من المواطنين لمحاصرة الفيروس

برلماني: منع غير المطعمين دخول المولات والسينمات يهدف لتسريع عمليات تلقي اللقاح

عضو صحة الشيوخ عن منع دخول غير الملقحين السينمات والنوادي: الدولة تسعى لمحاصرة فيروس كورونا

نائب بالشيوخ: الدولة إلى تسعى لوضع خطة تهدف إلى تطعيم جميع الفئات من المواطنين





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمة حددت تاريخًا محددًا في شهر نوفمبر تمنع دخول العاملين أو المتعاملين غير المطعمين بلقاحات كورونا للمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن تعميم ذلك على أماكن أخرى مثل الأندية الرياضية أو المولات أو السينمات خطوات تدرسها اللجنة العليا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر فضائية التليفزيون المصري، مضيفا أن هذه الأماكن تشهد تكدس وكثير من الدول تطبق ذلك، ولا تسمح بدخول الأماكن العامة سواء الترفيهية أو الاجتماعية أو الرياضية إلا بالحصول على اللقاح، ونأخذ في مصر هذه الخطوات تدريجيا، وكلما نصل لخطوة معينة تؤدي لضمان زيادة اللقاحات وتوفرها وسهولة الحصول عليها إضافة للحماية والوقاية للمتعاملين مع هذه الجهات.

ولفت تاج الدين أن التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منذ وقت قريب، كان يستهدف الفئة العمرية من سن 18 عاما فأكثر، ولم يكن هناك تطعيم للسيدات الحوامل أو متوقعات الحمل أو المرضعات، مؤكدا على أن تعطيم هذه الفئات حاليا أصبح مُجازا، لافتا أن أنواع التطعيمات التي سوف تجاز للسيدات الحوامل ومتوقعات الحمل والمرضعات، وتحصل على الموافقة العالمية والمنظمات العلمية العالمية وهيئة الدواء المصرية سوف تُستخدم.

وأشاد نواب البرلمان بهذا الأمر مؤكدين أنه يخدم خطة الدولة في سعيها لتطعيم جميع مواطنيها، عبر تحفيزهم خاصة انها عملت على توفير اللقاحات في كافة محافظاتها.

وقال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن فكرة منع غير المطعمين بلقاح كورونا الأندية الرياضية أو المولات أو السينمات، على غرار المؤسسات الحكومية، ليس هدفها التضييق على المواطنين وكبت حريتهم، بل تهدف بشكل أساسي إلى تسريع عمليات تطعيم المواطنين بشكل كبير.



وتابع كدواني في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يجب على المواطنين أن يلتزموا بقرارات الحكومة بشأن تلقي اللقاح، حتى لا نصل إلى حالة حرجة نحن في غنى عنها، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون 70% من مواطنيها ملقح.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الدولة تعمل بشكل مكثف على توفير اللقاحات في كافة المحافظات والمراكز والقرى، من أجل استيعاب العدد الذي سيقبل على تلقي اللقاح، حيث أنه وفقا للقرارات المستمرة التي تتخذها الدولة في هذا الملفـ سيكون هناك تزايد على تلقي اللقاح.



وأضاف النائب يحيي كدواني أنه يجب توعية المواطنين بأهمية اللقاح ودوره في حمايته من الاصابة بفيروس كورونا، وكذلك الوقاية من مخاطره أو مضاعفاته حال الإصابة به، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن قرارت الدولة المستمرة بشأن حث المواطنين على تلقي اللقاح كورونا من خلال اجراءات منع المواطنين الاكثر احتكاكا من دخول بعض الأماكن والمؤسسات، أمر أصبح ضروريا للغاية، حيث يهدف لحمايتهم من الإصابة من فيروس كورونا وتخفيف الأعراض فى حال الإصابة.



وأشار عبد الشهيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن يجب أن يكون هناك وعي للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح حيث أن البلدان التي ارتفعت بها نسب التطعيم تشهد انخفاض في عدد الاصابات، منوها أنه يجب أن يكون هناك استجابة للمواطنين حتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى، خاصة وأننا على اعتاب الدخول على الموجة الرابعة للقاح.



وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف إلى أن زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح، من خلال توفير حملات ومراكز لتلقي اللقاح، في جميع أنحاء الجمهورية.

ونوه عضو صحة الشيوخ على ضرورة عمل حملات توعية من شأنها طمأنة المواطنين ورفع الوعي بكفاءة اللقاح وأمانه، من خلال الاستناد إلى الحقائق والنتائج الإيجابية للقاحات، والعمل على ردع الشائعات حول اللقاح.



وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة الدولة إلى خطة تهدف إلى تطعيم جميع الفئات من المواطنين، مشيدا بدور وزارة الصحة والسكان في زيادة عدد مراكز التطعيم الخاصة بلقاح فيروس كورونا.

وأكد عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التفكير في دراسة قرار منع المواطنين من دخول السينمات والنوادي، الغير حاصلين على لقاح كورونا، يأتي على غرار قرار عدم دخول الموسسات الحكومية، والذي لاقى قبول كبير من أجل تحفيز المواطنين على تلقي اللقاح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن نسبة الملقحين بلقاح كورونا لم تتعدى 20ُ%، والدولة تسعى إلى أن تصل النسبة إلى 80%، وذلك لن يتم إلا من خلال قرارت جريئة من قبل الدولة من شأنها تسريع عمليات تلقي اللقاح، خاصة أن الدولة عملت على توفيره بشكل كبير.