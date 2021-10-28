القابضة للمياه: برنامج المسار الوظيفي لاختيار العناصر ذات الكفاءة للترقي بالشركات

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وقامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتقييم العاملين المستهدفين للترقي بالمجموعة الثانية من إجمالي خمس مجموعات والمستهدف فيها شركات (مياه القاهرة - مياه الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - بنى سويف - اسوان) بإجمالي عدد (3104 عامل) بمختلف المسارات الوظيفية خلال الفترة من 24 أكتوبر الي 4 نوفمبر ٢٠٢١ ووفق الإجراءات الاحترازية.

وكانت لجان التقييم بمشاركة مقيمين من شركات ( صرف القاهرة - صرف الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - الغربية - الدقهلية - الفيوم - بنى سويف - مدن القناه - الجيزة - أسيوط - المنيا - سوهاج - الأقصر ).