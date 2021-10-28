الكفن ينهي سلسال الثأر في عدة محافظات .. وجهود غير مسبوقة من أجهزة الدولة لإنهاء الخصومات

"الكفن" ينهي خصومة استمرت 10 سنوات بين قبيلتين بالغردقة

قوده تنهى خصومة ثأرية بين عائلتي آل دسوقي وآل عقوله بنجع حمادى

أمن المنيا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بـ دير مواس

«الكفن» ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين منذ 17 عامًا بأسوان

تستمر جهود الأجهزة الأمنية والمجتمعية ممثلة في بيت العائلة وغيرهم من فاعلي الخير لحقن الدماء الباحثة عن نهاية بين كبار وصغار العائلات بسبب الثأر في المجتمع الصعيدي.

في الفترة الأخيرة نجحت جهود الأجهزة المختلفة في اتمام الصلح وانهاء مئات الخصومات الثارية والتى تمتد لعشرات السنين، وكان اخرها اليوم خصومة ثأرية بين أبناء قبيلتي «االشيخ عيسي- الطويرات» في الغردقة حيث استمرت الخصومة طوال عامين،حيث نجحت مديرية أمن البحر الأحمر اليوم في انهاء الخصومة وذلك في تواجد العميد أحمد رفعت رئيس مباحث البحر الأحمر داخل السرادق المخصص لإتمام الصلح.

وتعود الواقعة، عندما تشاجر طرفي النزاع وهم من قبائل «الشيخ عيسي- الطويرات»، في إحدى وسائل المواصلات العامة، وقام الجاني بضرب المجني عليه ضربة أدت إلى وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتدخلت اللجنة العرفية لفض المنازعات في البحر الأحمر، لفض الخصومة بين القبيلتين، وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة وطرفي المشاجرة.

وتم تقديم الكفن «القودة» في السرادق المقام بنادي الغردقة الرياضي بحضور كبار مشايخ القبائل والعوائل والجهات التنفيذية والأمنية، وعدد من أهالي ومواطني القبيلتين محل النزاع، وذلك للحد من إراقة الدماء بين القبيلتين وعودة الأمن والأمان بيت القبيلتين.

ومن البحر الأحمر لمحافظة قنا ، شهدت قرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى إنهاء خصومة ثأرية فى جلسة صلح قوده بين عائلتي" آل دسوقي " و " آل عقوله " بعد سنوات من العنف راح ضحيتها ٦ أشخاص .

أقيمت مراسم الصلح فى سرادق كبير ، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا و اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا.



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن ظاهرة الثأر تمثل عائق كبير أمام تحقيق التنمية المستدامة ، لكونها موروث ثقافي سيء لابد من محاربته ، نظرا لأن التنمية و الإستقرار متلازمان كوجهىّ العملة فقد تبنّت المحافظة مبادرة " قنا بلا خصومات ثأرية " والتي تم إطلاقها فى يونيو الماضي بهدف دراسة الأبعاد المؤدية إلى هذه الظاهرة والعمل على الحد منها لتحقيق الاستقرار ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة .

يذكر أن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية امن قنا ولجان المصالحات نجحت فى انهاء ١٣٢ خصومة ثأرية خلال السنوات الماضية مما يدل على تغيير الثقافات و الأفكار السائدة لدى الأهالى وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار و استكمال مسيرة التنمية والإصلاح .

ومن قنا للمنيا حيث تمكنت لجان المصالحات العرفية والأجهزة الأمنية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا بين عائلتي ابو الليل والنجارين.

ونجحت تلك الجهود وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا وبحضور قيادات أمنية.

ترجع أحداث الواقعة لوجود خلاف بين العائلتين بسبب لهو الأطفال فى شهر نوفمبر الماضي وأسفرت الواقعة عن مقتل طه . ا. ا وعدة جرحى واتهم فيها احمد. ط. ع.

وبعد جهود مكثفه من أجهزة البحث الجنائي ولجان المصالحات العرفية تكللت تلك الجهود بالنجاح حيث قبلت عائلة القتيل تسلم الكفن بالتراضي بين الطرفين وتقبلوا العزاء داخل السرادق وبذلك انتهت الخصومة وسط فرحة غامرة من أبناء القرية والقري المجاورة لنجاح الأمن فى إنهاء الخصومة وحقن الدماء.

ومن المنيا لأقى الجنوب في أسوان ، حيث شهدت قرية كلح الجبل بمركز إدفو شمال أسوان، إقامة مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين كانت قد إستمرت لمدة 17 عاماً، وتم الصلح بين العائلتين بتقديم الكفن فى وجود الأجاويد وكبار العائلتين وما يزيد عن حضور 3 آلاف شخصاً من أهالى القرية والقرى المجاورة لها.

وتم خلال مراسم الصلح توضيح أن الخصومة كانت بين عائلتى "آل جاد وآل رضوان" بقرية كلح الجبل بمركز إدفو، واستمرت الخصومة التى بدأت خلال عام 2004 لنحو 17 سنة، وبعدها تدخل الأجاويد ولجان المصالحات لإنهاء سلسال الدم، وتقدمت عائلة القتل بالكفن إلى ولى الدم لعائلة المقتول لقبول الكفن وهو ما يعنى إنهاء الخصومة والصلح بين العائلتين.