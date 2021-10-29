ينشر صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-10-2021 بعد ارتفاعها بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات، الخميس، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 893 إلى 895

عيار 22 819 إلى 821

عيار 21 782 إلى 784

عيار 18 671 إلى 673

عيار 14 523 إلى 524

عيار 12 449 إلى 450

الأونصة 27,652 إلى 27,723

الجنيه الذهب 6,224 إلى 6,240

الكيلو 889,143 إلى 891,429



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.