ميرنا نور الدين تروج لمسرحية محمد هنيدي "سلام مربع"

روجت الفنانة ميرنا نور الدين لمسرحيتها الجديدة "سلام مربع"، بطولة النجم محمد هنيدي المقرر عرضها 1 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد.



ونشرت "ميرنا" صورة لها مع محمد هنيدي ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: " لكل أهالي السعودية، موعدنا ان شاء الله، ١ نوفمبر القادم، مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد".



ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: بيومى فؤاد، محمد ثروت، آيتن عامر، ميرنا نورالدين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب. وسيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور كافة الأبطال و بعده يبدءا ول يوم عرض في 1 نوفمبر القادم .