مرتضى منصور بخير .. وهاكرز يسيطر على صفحة وزير الإعلام السابق

أعلنت الكاتبة الصحفية أمل فوزي، زوجة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام السابق عن تعرض الصفحة الرسمية لـ زوجها بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” للاختراق.

وكانت الصفحة الرسمية لـ أسامة هيكل قد نشرت تعليقا حول وفاة مرتضي منصور إثر أزمة قلبية مفاجئة، لترد أمل فوزي قائلة: “ الصفحة الرسمية لزوجي أسامة هيكل تم اختراقها فعذرا ..ونرجو الحذر من تلقي اي رسالة لانها مرسله من الهاكر”.



الزمالك يتدرب غدا في الثالثة عصرا



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصر غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش المرتقب في الدوري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تقديم موعد تدريب الغد ليقام في الثالثة عصرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.



الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا ببرج العرب استعدادا للطلائع



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون انتظام الفريق في معسكر مغلق غدا الجمعة ببرج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل.

ويخوض الفريق تدريبه في الثالثة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء على أن يعلن بعدها المدير الفني عن القائمة التي ستنتظم في المعسكر لخوض اللقاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.