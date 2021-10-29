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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن رغبتها في استيراد اللقاحات المضادة لـ كورونا من روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الصحة في حكومة طالبان في أفغانستان، قندر عباد، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأفغانية المؤقتة مهتمة باستيراد اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية نقلا عن عباد قوله إن "كل ما يساعد في مكافحة الوباء وتعزيز صحة مواطنينا له قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن مهتمون بالحصول على لقاحات من روسيا ومن أي دولة أخرى في العالم ترغب في مساعدتنا في هذا المجال".

وقال عباد إنه "منذ نحو 4 أشهر، كان الوضع الوبائي في أفغانستان خطيرا، وكان معدل الوفيات مرتفعا للغاية. كان انتشار السلالة الهندية مصدر قلق خاص".

وأوضح أنه بعد توقف رحلات الركاب المنتظمة في منتصف أغسطس الماضي، وإغلاق الحدود مع دول الجوار تحسن الوضع وبدأ معدل الوفيات في الانخفاض.

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طالبان أفغانستان الحكومة الأفغانية اللقاحات كورونا

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