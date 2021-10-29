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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم سجدة التلاوة بدون ارتداء الإسدال؟.. الإفتاء تجيب

حكم سجدة التلاوة
حكم سجدة التلاوة بدون ارتداء الإسدال؟..الإفتاء تجيب

حكم سجدة التلاوة بدون ارتداء الإسدال؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من سيدة تسأل إذا قابلت سجدة التلاوة وهي لا ترتدي الإسدال، ما حكم سجدة التلاوة بدون ارتداء الإسدال؟.

 

حكم سجدة التلاوة بدون إرتداء الإسدال؟

 

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم سجدة التلاوة بدون ارتداء الإسدال؟، أنه لا يجوز سجود سجدة التلاوة دون ارتداء الإسدال، فينطبق على سجدة الصلاة ما ينطبق على الصلاة العادية، من وضوء وارتداء الإسدال.

 هل تجب سجدة التلاوة بدون حجاب ؟ 

 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان يقرأ القرآن الكريم ووافقته أثناء قراءته سجدة تلاوة، فعليه أن يلتزم باستقبال القبلة والطهارة من الحدث الأكبر.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال (( هل تجب سجدة التلاوة بدون حجاب ؟ ))، أنه يجب على المرأة إذا سجدت للتلاوة لابد أن تكون ساترة للعورة التي تسترها في الصلاة لأن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط في الصلاة.

وبيًن أنه لا يصح للمرأة عند قرأتها لأية بها سجدة تلاوة أن تسجد وشعرها مكشوف لأن السجود بعض صلاة والصلاة يشترط لها ستر العورة والطهارة الكاملة

 

حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة

 

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء خلال رده على سؤال “ حكم سجدة التلاوة أثناء الصلاة ” عبر برنامج «فتاوى الأزهر» على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع الفيس بوك أنه على من يقرأ آية وجاء بها موضع سجود ،او سجدة تلاوة اثناء الصلاة عليه ان يستكمل صلاته وبعد أن ينهيها يسجد سجدة التلاوة .

 

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن 

 

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن ؟ ، ورد فيها أن سجدة التلاوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند قراءة القرآن وتركه أيضا حتى لا يشق على أمته ، فمن فعله أصاب السنة وحصل على الثواب ومن تركه ضاع عليه الأجر والثواب وقراءته للقرآن صحيحة ولا شيء عليه ، ويشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، وعليه فإذا تلوت القرآن بغير وضوء من غير مس للمصحف فلا يجوز سجودك للتلاوة؛ لفقدك شرط الصحة.

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن ؟ ، وجاء أن سجود التلاوة سُنة مؤكدة عقب تلاوة آية قرآنية فيها سجدة، وحدث أنه جلس أحد من الصحابة وقرأ قارئ فلم يسجد الجميع فقال لهم لما لم تسجدوا فقالوا له لو كنت سجدت لسجدنا وثبت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يخطب ثم نزل فسجد عندما جاءت آية سجدة فنزل عند أصل المنبر وسجد ولو لم يسجد فلا شيء فى ذلك.

 

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