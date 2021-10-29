كمية كبيرة من العملات الأجنبية.. ضبط تاجر عملة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل بمحل بقالة - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية).. بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق من إحدى السيدات "تم ضبطها"، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفي محمول).

بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.