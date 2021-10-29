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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تهدد بالعقوبات ضد لندن والمملكة المتحدة تدرس الإجراءات القانونية

ايمانويل ماكرون -
ايمانويل ماكرون - بوريس جونسون

تهدد فرنسا بفرض عقوبات على لندن إذا فشلت المملكة المتحدة في إصدار المزيد من تراخيص الصيد للفرنسيين، وكانت لندن وباريس على خلاف حول كيفية حل القضية الخلافية المتعلقة بتراخيص الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 

ويمكن أن تبدأ المملكة المتحدة إجراءات النزاع إذا أوفت فرنسا بوعدها بفرض سلسلة من العقوبات على لندن الأسبوع المقبل وسط خلاف صيد محتدم، والذي اندلع بعد طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة بعد اجتماع بين وزير خروج بريطانيا ديفيد فروست: 'أوضح اللورد فروست أنه إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات كما هو مخطط لها في 2 نوفمبر ، فإنها ستضع الاتحاد الأوروبي في خرق لاتفاقية التجارة والتعاون (TCA)'.

 

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ووفقًا لمتحدث الحكومة البريطانية، فإن داونينج ستريت “تدرس وفقًا لذلك إمكانية، في هذه الظروف، بدء إجراءات تسوية المنازعات بموجب قانون المساعدة التقنية، وردود عملية أخرى”.

 

وحث نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في وقت سابق المملكة المتحدة على تكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا، على وجه الخصوص ، من أجل إنهاء كارثة حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 

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